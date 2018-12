Parma-Chievo Verona 1-1



Sorrentino 7: nega il gol nel primo tempo a Biabiany e Inglese



Cacciatore 6: Biabiany non gli va mai via e sul suo lato il Parma non sfonda quasi mai



Barba 6: un bel duello con Inglese, spesso sovrastato dall’attaccante crociato



Bani 6: si alterna con Barba a contenere Inglese



Depaoli 5: cartellino giallo a inizio gara e poi poca sostanza; si prende il rosso nella ripresa



Hetemaj 6: anche lui ammonizione nel primo tempo ma buona tecnica in mezzo al campo



(Dal 26’ s.t. Giaccherini 6: qualche discesa sulla fascia destra)



Radovanovic 6: buona partita davanti alla difesa, le azioni partono da lui



Obi 6: muscoli e corsa per il centrocampo del Chievo



Birsa 6: dietro le punte è pericoloso e cerca spesso Pellissier



(Dal 29’ s.t. Cesar sv)



Pellissier 6,5: è ancora in forma per la Serie A; assist involontario a Stepinski per lo 0-1



(Dal 23’ s.t. Meggiorini 5,5: non ha modo di far vedere le sue qualità)



Stepinski 7: al momento giusto nel posto giusto per il gol del vantaggio ospite





All. Di Carlo 6,5: la sua squadra mette in difficoltà il Parma, trova un altro pareggio