Chievo Verona-Benevento 1-0



Sorrentino 6,5: chiude in modo più che positivo una stagione che nonostante l'età, ha confermato ancora una volta la grande forma.



Depaoli 6: partita sufficiente, giocata con attenzione e senso della posizione.



Dainelli 6: qualche distrazione sulle palle alte, senza troppi pericoli.



Tomovic 6,5: bene negli anticipi e partita amministrata con ordine.



Gobbi 6: più propositivo nel primo tempo, anche se dimostra una buona condizione fisica.



Castro 6,5: belle incursioni e giocate che cercano sempre la porta. Nel primo tempo sfiora anche il gol a rimorchio su Giaccherini.

(dal 59' Bastien 5,5: un pò in ombra, non entra perfettamente in partita.)



Radovanovic 6,5: tanta corsa e intensità, lottando su ogni palloni.



Hetemaj 6,5: anche per lui molta corsa e voglia di trovare la porta. Suo il tiro sul quale si fionderà Inglese per il colpo decisivo.



Birsa 6,5: giocate belle e funzionali, partita più che positiva.



Giaccherini 6,5: uno degli artefici della salvezza, anche oggi si dimostra pericoloso e importante per tutta la squadra.



Inglese 7: nella sua ultima partita da gialloblù saluta i tifosi con un gol e una prestazione di alta qualità.

(dal 69' Stepinski: s.v.)





All. D'Anna 7: Chievo che centra l'obbiettivo salvezza con prestazioni convincenti. Sicuramente può essere il punto di partenza per l'anno prossimo.