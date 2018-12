sul secondo gol poteva fare qualcosa i in più, per il resto ha fatto vedere anche buone parate.bene la fase difensiva, mentre quando c'è da spingere lo fa con meno consistenza. Giusta la sostituzione quando c'era bisogno di maggior apporto in avanti.(10' s.t.molto vivace, entra subito in partita e spinge molto dalla sua parte.)bel duello con Cerri, vinto spesso con il fisico. Un poco di nervosismo nella ripresa.chiude bene gli spazi durante tutta la partita, anche se sul primo gol poteva fare di più.inizia bene, proponendosi con continuità nelle sovrapposizioni offensive, poi si spegne e non dà più l'apporto necessario alla squadra.grande gioia per il suo primo gol clivense, gioca una buona partita. Qualche fallo evitabile su Barella, ma più che positivo.bene il dialogo con i compagni di reparto. Fa filtro tra difesa e attacco. Prezioso.(10' s.t.da sottolineare la personalità nelle sue giocate, provando anche quelle più complicate.)sempre tanta tecnica e personalità. Fa il regista alto e lo fa anche bene, vero faro della manovra clivense.personalità e grande condizione atletica, che fanno da cornice alla sua tecnica. Si propone in ogni azione e i compagni lo cercano sempre.forza fisica e tencica a servizio della squadra. Crea più di un grattacapo alla difesa cagliaritana.(26'non crea particolari pericoli alla difesa sarda. Spesso viene annulato dai difensori avversari, anche se soprattutto nel secondo tempo non viene servito bene.Chievo che si abbandona a qualche distrazione di troppo, anche se la squadra è composta per la maggior parte da seconde linee. Da sottolineare il lavoro del centrocampo che ha fatto vedere ottime cose