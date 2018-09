Chievo Verona-Empoli 0-0



Sorrentino 6,5: grande parata nel primo quarto della ripresa che vale certamente come un gol. Bene anche in fase propositiva.



Tomovic 6: bene in fase difensiva. Attento sulle avanzate di Krunic, riesce a giocare sempre bene in anticipo.



Rossettini 6,5: bei duelli con Caputi, quasi sempre vinti dal difensore clivense.



Bani 6: sufficienza piena anche se poteva fare di più. Qualche disattenzione sulle ripartenze avversarie e qualche imprecisione nei passaggi.



Barba 6: qualche spazio lasciato dalla sua parte, ma nel complesso positivo.



Rigoni 6: inizio di partita un po' sotto tono, poi si riscatta soprattutto nella ripresa rendendosi pericoloso in area avversaria, ma spreca qualche occasione di troppo.

(dal 72' Depaoli: s.v.)



Radovanovic 6,5: fa da schermo alla difensa, sacrificandosi molto in fase offensiva, ma dimostra grande gamba.



Obi 6,5: primo tempo di grande intensità, mentre nella ripresa si spegne progressivamente.

(dal 82' Kiyine: s.v.)



Birsa 5,5: cerca di proporsi su ogni giocata ma pecca di precisione soprattutto sull'ultimo passaggio.



Stepinski 5: praticamente fuori dal gioco, troppo nascosto tra le maglie avversarie.

(dal 64' Giaccherini 6: sicuramente più propositivo, ma poco incisivo.)



Djordjevic 6: primo tempo da dimenticare, mentre cerca di riscattarsi nella seconda parte della gara. Vicino al gol negli ultimi minuti su colpo di testa.





All. D'Anna 6: chievo nel primo tempo molto sotto tono, migliora nella ripresa nel ritmo e nella velocità. Serve qualcosa di più in attacco