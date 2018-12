eroe in più occasioni, tiene viva la squadra. Il pareggio è anche merito suo.troppo insicuro in certe uscite, non riesce nemmeno a spingere con continuità in fase offensiva.Le incursioni di Icardi sono sempre pericolose se fatte dalla sua parte. Troppo molle nei contrasti e imprecisione nelle chiusure.mette una pezza spesso agli errori del suo compagno di reparto. Granitico nei contrasti fisici, ottima prestazione.gara sufficiente anche se nel finale si spegne un poco.il suo lavoro sporco è sempre molto utile alla squadra, anche se a volte si distanzia dalla manovra della squadra. Buoni i contrasti con i centrocampisti interisti.sembra partire bene, ma si spegne dopo poche decine di minuti. Troppo nascosto tra le maglie avversarie e insicuro nei passaggi.: la voglia di questo giovane di volersi mettere in mostra è sempre molto apprezzata, a scapito anche di qualche errore. Bene la forma fisica.(5's.t.entra per dare più forza alla manovra offensiva, fa il suo senza però tentare una giocata non troppo scolastica.)questa volta è tornato il Giack che tutti si aspettavano. Tecnica, corsa e grande spinta offensiva.(26' s.t..)eterno come sempre, sigla il gol che fa scoppiare lo stadio. Un bomber rigenerato.fa più il lavoro sporco che altro, anche se il suo aiuto come spalla al compagno di reparto è sempre prezioso. Poco pericoloso però sotto porta.(19' s.t.entra e da subito il suo appoggio alla manovra offensiva.): Chievo mai fuori dai giochi, con una difesa che può essere più attenta ma che non concede mai troppo. Pellissier è l'uomo simbolo della rigenerazione targata Di Carlo.