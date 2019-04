Chievo Verona-Parma 1-1 (primo tempo 0-1)



Semper 5,5: più di una colpa sul gol subito nel primo tempo con un'uscita sbagliata. Per il resto meglio ma l'errore pesa sul giudizio finale.



Depaoli 6: primo tempo più compassato, poi si propone più spesso anche in fase offensiva.



Cesar 5,5: molto macchinoso in certe occasioni, soprattutto contro uno come Gervinho. Spesso infatti Bani deve fare il doppio lavoro. Meglio nella ripresa comunque.



Bani 6,5: dove non arriva Cesar, arriva lui. Grande corsa e senso della posizione.



Barba 6,5: da sottolineare la prestazione nella ripresa, spesso in sovrapposizione fino a presentarsi in area di rigore.



Rigoni 6: si accende come il resto dei compagni nel secondo tempo, dopo l'entrata di Pellissier. Qualche errore di misura, ma nel complesso gara sufficiente. Hetemaj 6: partita di grande sostanza, cercando di tenere i ritmi dei compagni molto più giovani. Bene anche in fase di non possesso.

(39' s.t. Karamoko: s.v.)



Leris 6: buone percussioni a servire Vignato o Hetemaj. Deve migliorarsi nella precisino.



Vignato 6,5: profilo giovane ma di grande prospetto. Inserimenti e visione di gioco davvero ottime. Da seguire sicuramente.

(34' s.t. Kiyine: s.v.)



Stepinski 5: servito poco, ma praticamente si nasconde spesso dietro le linee dei difensori avversari.

(18' s.t. Pellissier 6,5: entra e cambia la partita. I suoi compagni lo seguono e trovano uno spirito completamente diverso.)



Meggiorini 6,5: da quando è entrato Pellissier, riesce a torvare più spazio di inserimento. Il gol di testa non è un caso.





All.: Di Carlo 6,5: Chievo che parte decisamente sotto tono, ma nella ripresa fa vedere tutto il suo potenziale futuro, che paradossalmente viene acceso dall'entrata di uno dei più anziani, ovvero Pellissier. Di Carlo avrà sicuramente un bel compito per la prossima stagione, avendo a disposizione dei profili davvero interessanti.