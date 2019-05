Chievo Verona-Sampdoria 0-0 (primo tempo 0-0)



Semper 7: migliore in campo per i suoi. Salva il risultato in più occasioni con parate non facili.



Bani 6,5: in difesa è il migliore insieme al suo portiere. Giganteggia in area neutralizzando uno come Quagliarella.



Cesar 6: bene nelle uscite in anticipo, sia su Defrel che su Gabbiadini.



Barba 4,5: giornata da dimenticare per lui. Nervoso già dalle prime battute, si fa espellere direttamente dopo un'entrata molto brutta ai danni di Defrel.



Depaoli 6: primo tempo giocato meglio, poi si spegne, soprattutto nelle discese sulla fascia.



Leris 6,5: gara più che buona, proponendosi spesso nella manovra dei compagni.

(48' p.t. Hetemaj 6: fa il suo anche se spesso troppo elementare.) Dioussè 6: la sua freschezza fisica è l'arma in più che gli consente di provare a cercare la giocata per gli attaccanti. Deve essere più preciso.



Jaroszynski 6: anche per lui serve più precisione tecnica, anche se la stanchezza poi l'ha fatta da padrona.



Vignato 5: passo indietro, comprensibile, rispetto alle scorse uscite. Ci sta per un giovanissimo come lui, oggi impreciso nelle giocate e nelle scelte.

(30' s.t. Kiyine s.v.)



Pellissier 6,5: è il suo giorno, sotto una pioggia scrosciante, da vero lottatore quale è. Non trova il gol, ma dimostra fino all'ultimo la sua grandezza.

(28' s.t. Pucciarelli: s.v.)



Stepinski 5: non si rende pericoloso praticamente mai. Segue poco il suo compagno di reparto e si isola nella manovra offensiva.





All. Di Carlo 6: Chievo sulla difensiva che porta a casa un pareggio nella giornata del suo capitano. L'anno prossima avrà sicuramente

una buona base da cui ripartire.