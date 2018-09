Chievo Verona-Torino 0-1



Sorrentino 6,5: salva almeno più di una volta la porta clivense, sia su Belotti che su Zaza. Sempre concentrato, ma non può nulla sul gol subito.



Depaoli 6: sufficiente la sua gara anche se dalla sua parte il Toro ha spinto molto. Prova spesso la chiusura in anticipo e per alcuni tratti è quasi insuperabile.



Rossettini 5,5: parte bene poi si distrae soprattutto quando entra Zaza, che insieme a Belotti gli fanno perdere la posizione giusta all'interno dell'area clivense.



Barba 6,5: attento sia sui palloni alti sia sulle incursioni avversarie. Belle anche le sue chiusure su raddoppio ad aiutare i compagni.



Cacciatore 5: male sia in fase offensiva che difensiva, con troppi passaggi sbagliati e poca sovrapposizione davanti.



Rigoni 5,5: troppo compassato e i duelli, specie con Rincon, sono quasi sempre persi.



Radovanovic 5,5: lento e prevedibile nelle giocate, non fa a dovere filtro tra i reparti.



Leris 5: a tratti un fantasma in campo, che fa pure danno, con dei passaggi al limite del proibito.



Birsa 5,5: gioca troppo a sprazzi, con alcune giocate di fino, ma altre assolutamente prevedibili e fuori portata.

(dal 22' s.t. Meggiorini: s.v.)



Djordjevic 6: costretto ad abbandonare il campo, ci ha messo impegno nei minuti giocati.

(47' p.t. Stepinski 5: sempre anticipato da N'Koulou, non entra mai in partita, senza dare apporto alla manovra offensiva.)



Giaccherini 6,5: ogni volta che il pallone è tra i suoi piedi, sa sempre cosa fare. Punto di riferimento di questo Chievo, esce per un infortunio da verificare.

(dal 32' s.t. Hetemaj: s.v.)





All. D'Anna 5: Chievo che ancora non dimostra un gioco preciso, che fatica a costruire in avanti e che tracolla nel secondo tempo. Di questo passo la salvezza è poco più che un miraggio.