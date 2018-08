Il Chievo Verona è alla ricerca di due colpi per puntellare la rosa. Come scrive il Corriere di Verona, servono un centrocampista e un esterno: per il primo ruolo tanti i nomi accostati ai clivensi, come Missiroli, Cataldi, Acquah e Obi; per il secondo il favorito è l'ex Torino, Empoli e Napoli Omar El Kaddouri.