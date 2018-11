Chievo Verona-Sassuolo 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 42' p.t. Di Francesco; 48' st Giaccherini (aut.)



Assist: 42' p.t. Berardi



Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Obi (26' st Tanasijevic), Radovanovic, Kiyine (10' st Meggiorini ),; Birsa; Giaccherini; Stepinski. All. Ventura.



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan (16' st Magnani); Berardi, Boateng (65' st Matri), Di Francesco (35' st Locatelli). All. De Zerbi.



Arbitro: Aureliano di Bologna



Ammoniti: 14' p.t. Obi (CV), 20' p.t. Ferrari (S), 35' p.t. Kiyine (CV), 37' p.t. Berardi (S), 20' st De Paoli (CV), 40' st Tanasijevic (C)



Espulsi: 43' st Tanasijevic (C)