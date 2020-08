Chievo Verona-Spezia 2-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 2' Djordjevic, 9' Segre



Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Esposito (70' Garritano), Obi; Ceter, Djorjevic (82' Morsay), Vignato (90' Cavar). All. Aglietti.



Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer (75' Vignali), Erlic, Terzi, Ramos (59' VItale); Bartolomei (74' Galabinov), Ricci, Mora (59' Maggiore); Gyasi, Nzola, Di Gaudio (70' Ragusa). All. Italiano



Arbitro: sig. Ros di Pordenone



Ammoniti: 15' Bartolomei (S), 21' Rigione (C), 47' Ferrer (S), 78' Ragusa (S), 82' Vignali (S), 91' Obi (C)