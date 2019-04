Come riporta il Corriere di Verona, il talento del Chievo Manuel Vignato giocherà titolare per la quarta partita di fila: domenica pomeriggio, mister Di Carlo dovrebbe schierarlo dal primo minuto nella sfida del Bentegodi contro il Parma. Il club clivense, a retrocessione ormai ratificata, vuole infatti porre le basi per la prossima stagione, e mettere in vetrina Vignato è il modo migliore per fargli acquisire confidenza col campo in vista di una sua permanenza in gialloblu in Serie B, o per fargli acquisire valore di mercato in caso di cessione remunerativa in estate. Sul ragazzo classe 2000 c'è infatti l'interesse di Inter e Juventus.