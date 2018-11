Digerita, in parte, la faccenda Ventura,il quale in questi giorni non ha fatto mancare la sua voglia di provare a fare qualcosa di davvero importante. In questa settimana di pausa per le nazionali,Certo non è il massimo per cercare di fare risultato, ma sicuramente quello che premerà a tutti vedere sarà l'atteggiamento della squadra.Questo aspetto infatti è alla base di ogni altro ragionamento, dato che senza la giusta cattiveria agonistica e il giusto carattere, nessun lumicino di speranza potrà mai essere riacceso. Di Carlo è qui per questo e lui lo sa. Il suo compito sarà prima di tutto ridare alla squadra uno spirito, perso inesorabilmente dopo il caos plusvalenze e le tante partenze dell'estate.anche se l'inserimento di una spalla vicino a Stepinski è la cosa più plausibile. Inoltre, vista la predisposizione del neo-allenatore agiocatore che sta davvero facendo vedere belle cose da quando è stato chiamato in causa in prima squadra.