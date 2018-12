Pareggio alla fine giusto quello ottenuto a Parma in una sfida che ha visto i gialloblù finire anche in dieci uomini. Certo, i rammarichi per qualche occasione sprecata non mancano, ma non si può che valutare la prova complessivamente sufficiente e positiva. Quello che più si sperava era di evitare una ricaduta dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Cagliari, andando a minare il ritrovato entusiasmo delle ultime gare di campionato.



Ora però, bisogna trovare i famigerati e tanto attesi, 3 punti. Questo Chievo se li merita, soprattutto per il percorso che ha fatto, e che sta facendo, con il nuovo allenatore. Se guardiamo la classifica poi, i tre punti sono fondamentali in questo momento per riaccendere quel lumicino di speranza tanto desiderato dai tifosi e dalla società stessa. Di Carlo questo lo sà e sà anche che la sfida contro la Spal sarà decisiva per capire se tutto questo ritrovato entusiasmo porti effettivamente a qualcosa o sia una mera consolazione per una inesorabile discesa.