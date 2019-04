Risultato finale di 1-1, maturato ieri contro il Parma dopo una gara che ha saputo comunque regalare emozioni al pubblico clivense. Di Carlo infatti ha scelto di schierare i giovani a disposizione e non poteva prendere decisione più giusta. C'è voluto un tempo per trovare i ritmi giusti e, dopo l'entrata di Pellissier (a conferma ancora una volta delle ottime scelte dell'allenatore), la squadra si è trasformata.



L'attaccante gialloblù si è infatti caricato con la sua grande esperienza, tutta la squadra e con il suo spirito ha acceso tutte le belle giovani fiamme della rosa. DA sottolineare la prestazione di uno come Vignato, classe 2000, che con la sua visione di gioco e i suoi inserimenti ha ben stupito il pubblico. Bene anche Kiyine e Leris, oltre che hai sostituti, anche loro molto giovani, entrati nella seconda parte della ripresa.



Insomma un Chievo che sicuramente può far bene sperare per l'anno prossimo in Serie B, a patto che i giovani siano trattati sempre con cautela, lasciandogli il tempo giusto per crescere. Per fortuna, e si spera sia così, Mimmo di Carlo dovrebbe essere confermato sulla panchina gialloblù e questo è già un ottimo traguardo in vista di tutto ciò appena detto. Ora mancano alcune partite per la fine del campionato, le quali saranno a maggior ragione sfruttate per inserire questi nuovi interessanti profili nel calcio che conta. Ci sarà dunque molto interesse per questo Chievo, non solo da parte dei propri tifosi, ma anche di tutta l'italia.