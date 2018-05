Il campionato è giunto al termine e sicuramente non si può non dire che sia stato alquanto travagliato. Una stagione che ha visto un mix di gioie e di paure, con una salvezza trovata solamente nell'ultimo sprint finale. Analizzare un anno così è quasi doveroso e lo faremo senza dubbio nei prossimi mania. Ora però, è già tempo di guardare al prossimo campionato e trovare quali siano i punti dai quali ripartire. Oltre ad aver già inquadrato Emanuele Giaccherini come uno di questi, viste gli importantissimi risultati ottenuti, sembra doveroso inserire in questa lista anche il neo allenatore Lorenzo D'Anna.



Egli, che è subentrato a Maran in un momento estremamente delicato della stagione, con un piede praticamente in serie B. E' stato chiamato ad un'impresa e con non poco stupore di tutti, è riuscito ad centrarla in pieno. E' riuscito infatti a prendere le redini della squadra fin da subito e ad infondere quella giusta grinta e fiducia necessarie per vincere tutte e tre le partite più importanti. Sul piano del gioco, come ha riconosciuto lo stesso allenatore, ha colto l'eredità del comunque prezioso lavoro di Maran, anche se ha già dimostrato di voler aggiungere più offensività alla manovra clivense, cosa richiesta anche dai tifosi. Viste queste premesse allora sarebbe doveroso riconfermarlo anche per il prossimo anno, che potrà essere la sua consacrazione.