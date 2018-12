Altro pareggio per i gialloblù: insipido ma non da buttar via. Ovviamente bisogna trovare assolutamente i tre punti, perché a furia di pareggi sperare nella salvezza sarebbe praticamente impossibile. Ieri è però balzato agli occhi di tutti la prestazione nettamente insufficiente di Giaccherini, uomo simbolo dello scorso anno, sul quale si è puntato molto anche in questa stagione.



Nelle ultime partite (almeno tre) Giack sembra star subendo un brusco arresto rispetto alla grande crescita ammirata in passato, non solo sotto l'aspetto mentale, ma anche fisico e tecnico. Sempre più compassato e fuori dalla manovra clivense, non riesce più ad esprimere quella qualità, e quindi pericolosità, che lo hanno sempre contraddistinto, segno che per il giocatore non è proprio un bel periodo. Mimmo di Carlo continua comunque a dargli fiducia, cosa giustissima da fare, anche se la pressione di un giovane di grande prospettiva come Kiyine, adattabile senza problemi anche a trequartista o esterno puro, si fa sempre più forte. A Giack servirebbe innanzitutto ritrovare quella sicurezza che ha avuto lo scorso anno, tornando ad essere un giocatore cardine di questa squadra per la lotta salvezza.



L'allenatore comunque sà come gestire queste situazioni, data la sua esperienza nel massimo campionato, e sicuramente potrà risolvere questo non nel miglior modo possibile. Al Chievo uno come Giaccherini serve e si spera quindi che possa riprendersi al meglio da questo periodo negativo.