La situazione in casa Chievo ora sta precipitando e non sembra semplice da risolvere. Il k.o. netto subito contro il Genoa di ieri ha messo il secondo timbro sull'andazzo sempre più disastroso che i gialloblù stanno passando in questo momento. Si era detto che quella di ieri doveva essere una partita importante per quanto riguarda sia la classifica, ma anche la reazione della squadra stessa, a livello tecnico e fisico.



Il risultato invece è stato del tutto negativo, con una partita giocata male, senza mordente e senza una precisa manovra nelle azioni. I giocatori in campo, a parte qualche eccezione come il solito Giaccherini, Stepinski e l'intramontabile Sorrentino, non hanno fatto vedere quella cattiveria agonistica che tutti ci aspettavamo, mentre dall'altra parte D'Anna è entrato ufficialmente nei nomi della lista nera per quanto riguarda le colpe tattiche. Questo Chievo infatti, oltre ad avere una scarsa forma fisica, sembra non avere un gioco preciso, con passaggi spesso a scavalcare la difesa in cerca di una qualche punta offensiva, mentre il gioco sulle fasce è sfruttato davvero in malomodo. Il centrocampo non riesce a fare filtro e manca un giocatore di tecnica che sappia inventare la giocata negli spazi per liberare Giaccherini e soprattutto Stepinski negli spazi. Il povero attaccante infatti si ritrova spesso da solo in mezzo alle maglie avversarie, provando a fare a sportellate su lanci lunghi o cross lenti e prevedibili.



D'Anna a questo punto deve cercare di trovare il bando della matassa al più presto e dare al Chievo almeno una parvenza di manovra con un senso logico, mentre dall'altra parte anche i giocatori devono dare il massimo per aiutare tutto il gruppo. Questo weekend ci sarà il Torino, in una partita che sarà già un punto di svolta soprattutto per l'allenatore. Staremo a vedere cosa succederà!