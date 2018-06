Il rinCalciomercato

Chievo Verona, Tomovic resta. Cagliari su Lucas Castro

Il nuovo Chievo di Danna si sta piano piano formando, partendo da alcune riconferme importanti come quella di Tomovic, e da dei nuovi arrivi come Djordjevic in attacco e il giovane difensore Tanasijevic. Bisogna però soffermarsi su quali siano i punti più caldi della rosa, che hanno bisogno di essere risolti in vista della prossima stagione. Il primo, come già visto, è il reparto offensivo, che dopo la partenza di Inglese deve trovare ancora una soluzione all'altezza. I gialloblù stanno tenendo d'occhio nuovamente l'attuale azzurro Milic, che sembra essere in partenza dal club partenopeo. Il Chievo ha estremamente bisogno di una punta di peso, che sappia raccogliere palloni sporchi per poi giocarli soprattutto sulle fasce. Il reparto fondamentale per il futuro gioco di Danna sarà quindi il centrocampo, e sarà altrettanto importante trovare soluzione al secondo punto in questione: la mediana.Il rinnovo di Hetemaj sembra sempre più vicino e ad esso la dirigenza clivense dovrebbe affiancargli un nuovo innesto di qualità, vista anche la partenza di Bastien, che sappia fare da regista a tutta la manovra. L'idea generale infatti è quella di un Chievo più propositivo, che possa giocare sia palla a terra sia con lanci dalla trequarti, ma che sfrutti soprattutto le fasce laterali, come visto per poco nelle ultime partite della scorsa stagione.