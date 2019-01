Amaro in bocca, e anche tanto! Non resta che commentare così la partita giocata contro la Fiorentina lo scorso weekend; una partita da cardiopalma, intensa e scoppiettante come da molto non si vedeva. Di fronte c'era un avversario ostico, determinato, ma allo stesso modo lo è sembrato questo Chievo, che ha saputo soffrire e reagire con un carattere da grande squadra. La beffa della sconfitta finale ha fatto sicuramente male, ma bisogna essere lucidi, a qualche giorno di distanza, sulla prestazione generale della squadra. Il centrocampo finalmente ha trovato un buon ritmo, sia in fase difensiva che in fase offensiva, mentre l'attacco, con Pellissier ancora protagonista (nel bene e nel male per quel rigore sbagliato), è riuscito a creare varie occasioni da rete, oltre le tre segnate, grazie anche ad un grande supporto dalle fasce.



A questo proposito allora non si può non sottolineare la grande prestazione di Depaoli (ora però in partenza. Ci si chiede perché?), che ha giocato praticamente 90' correndo avanti e indietro lungo la propria fascia e fornendo dei cross per gli attaccanti davvero "la bacio". Sono proprio le fasce quelle che hanno funzionato bene ed è per questo che Di Carlo, come già sta facendo, dovrebbe puntare forte su di loro. Il Chievo sembra dare di più quando la manovra si sviluppa sui corridoi larghi, grazie anche alla forza fisica in attacco che può sicuramente sfruttare al meglio i cross. Ecco perché si diceva anche del ruolo delicato di regista offensivo, ora in mano a Giaccherini, per far sì che vengano lanciati i terzini negli spazi: fatto fondamentale se si vogliono sfruttare al meglio i contropiedi qualora l'avversario sia sbilanciato in avanti. Contro l'Empoli dovrà essere ripetuta la stessa prestazione che si è vista la scorsa domenica e se sarà fatto ci saranno sicuramente buoni propositi per vedere arrivare finalmente i tre punti. Un aiuto in più potrebbe arrivare da Schelotto, del quale sarà interessante vedere la posizione che gli darà mister Di Carlo.