Dopo le prime tre gare di campionato, in vista della pausa, già si possono tirare alcune prime somme sul quanto visto di questo Chievo. Lasciando da una parte la sbandata contro la Fiorentina, e concentrandosi soprattutto sull'ultima uscita con l'Empoli di ieri sera, sembra essere sotto gli occhi di tutti un evidente problema in fase offensiva. Un Chievo infatti che fatica a trovare soluzioni davanti che possano creare grattacapi agli avversari, in un gioco che una volta superata la metà campo si abbatte contro il muro difensivo avversario. Ieri per esempio, sono stati numerosi i passaggi all'indietro sia per una mancanza sia di precisione tecnica, sia di smarcamento da parte dei giocatori offensivi. Uno tra questi, Stepinski, è risultato praticamente assente dal campo, finito nascosto tra le maglie toscane senza che potesse dare un apporto alla manovra ne uno scarico per le sovrapposizioni delle ali.



Alla luce di ciò sembra doveroso sottolineare come questa sosta debba servire a D'Anna per trovare una quadra lì davanti, magari provando a dare più supporto alla punta centrale con un giocatore che stia più vicino. Stepinski d'altro canto, nella scorsa stagione ha dato il meglio di sé quando veniva affiancato da una seconda punta, riuscendo ad attaccare meglio gli spazi creati. Giaccherini contro la Juventus aveva fatto tutto ciò, ma non si può pretendere che possa fare sempre la mezza punta e l'ala, quindi è auspicabile un qualche nuovo assetto tattico da parte dell'allenatore. Pausa quindi al campionato e vedremo se tutto ciò verrà attuato una volta tornati sul campo.