L'estate tribolata per la presidenza e tutta la società gialloblù sembra non finire mai, soprattutto dopo il nuovo deferimento ricevuto proprio in queste ore dal Procuratore Generale e dal Procuratore Generale Aggiunto sempre in merito al caso plusvalenze. La sentenza è attesa nei prossimi giorni, sulla quale gravita non solo la permanenza del Chievo in serie A ma anche l'eventuale avvio del campionato, cosa che potrebbe mettere ancor più sotto pressione i giudici. A parte tutto ciò, la squadra sta completando la sua preparazione, anche se, con questa nuova tempesta in corso, comincia a palesare l'idea che anche alcuni giocatori possano essere condizionati psicologicamente.



Il fatto di non sapere ancora in quale categoria giocare il prossimo anno con certezza è infatti una condizione certo non positiva sugli stessi giocatori. La concentrazione potrebbe non essere quella di sempre, anche se dalla società e dalle interviste è sempre trapelato ottimismo e sicurezza. Con un esordio, a questo punto non del tutto certo, contro la Juventus e CR7, sotto gli occhi non solo di tutta italia, ma anche di buona parte del mondo, è fondamentale arrivare con la testa pronta, oltre che con il fisico. Certo, nessuno dei casi sotto inchiesta riguarda direttamente un giocatore della rosa, ma avere una situazione simile di certo non fa bene. Importante il ruolo dell'allenatore allora, che dovrà fare gruppo e da collante tra "piani alti" e giocatori, cercando quanto più possibile di tener fuori tutto ciò che non riguarda il campo da questi ultimi giorni pre campionato. D'Anna di certo non si aspettava di passare tali problemi già al primo anno, ma è sicuramente la persona giusta per poter ottenere tutto ciò che si è appena detto.