Chievo, sei da cardiopalma. Un pareggio all'ultimo respiro contro una delle squadre più forti del campionato e tanta voglia di far bene, soprattutto nel secondo tempo. Un pareggio che poi, se dobbiamo dirla tutta, potrebbe stare anche stretto, visti gli ultimi minuti di gara. A parte tutto ciò, analizzando la prestazione gialloblù non si può che essere contenti, non solo per aver portato a casa un ottimo punto su di un campo quasi impossibile, ma soprattutto aver scacciato fin da subito quella brutta sconfitta avuta contro la Fiorentina e che aveva già dato il Chievo per spacciato.



Ricordiamo che il morale non è ancora al meglio all'interno della società, visto che i fatti giudiziari sono ancora molto freschi, vista anche la penalizzazione, ma la squadra bisogna riconoscere che ha reagito più che bene. Giaccherini è sempre più trascinatore, ma oggi bisogna fare anche un complimento all'allenatore D'Anna che ha saputo spronare a dovere i giocatori negli spogliatoi, aggiustando la formazione in corso d'opera e amministrando tutto con saggezza. Un esempio è l'entrata del giovane Mehdi che fin da subito si è dimostrato in ottima forma, fino a portare al gol del 2-2 con un'azione tutta in velocità per il cross finale poi deviato male da Kolarov ed insaccato da Stepinski.



Ora sarà necessario dimostrare la stessa concentrazione e grinta anche nelle prossime gare, fin dal primo minuto e dimostrare che il Chievo non si può dare mai per spacciato. D'Anna avrà tutto in mano e dovrà tenere sempre alta la concentrazione soprattutto ora che ci saranno le dirette concorrenti per la salvezza.