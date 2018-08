Un'estate travagliata per il Chievo, che ha condizionato pesantemente il mercato. Le operazioni viste in questa sessione non sono state di quelle "coi botti", ma sono passate decisamente in secondo piano rispetto a tutte le faccende sul fronte giudiziario. Un mercato in entrata che quindi non ha visto grandi innesti, se non la conferma di alcuni giocatori, anche importanti, come Stepinski e Giaccherini.



Sul lato cessioni invece, la partenza più significativa è stata quella di Castro al Cagliari, vista sia come una necessità finanziaria da parte della società, sia data dalla voglia del giocatore di cambiare aria. Bastien è l'altro giocatore che ha lasciato la maglia gialloblù per lo Standard Liegi, molto probabilmente perché non rientrava più tra i piani del nuovo allenatore.



In definitiva possiamo dire che questa sessione di mercato sia stata un caso a parte, probabilmente poco giudicabile se prendiamo in considerazione tutti i problemi che ha e deve affrontare ancora la dirigenza. Praticamente una rosa che non cambia e forse questo può essere anche un punto da cui partire per il nuovo allenatore, che potrà affrontare la sua prima stagione dall'inizio, preparandola con gli stessi uomini che ha imparato a conoscere alla fine del scorso campionato.