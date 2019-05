Un'emozione pura. Non si può descrivere diversamente l'ultima partita dell'eterno capitano gialloblù Sergio Pellissier, che domenica scorsa contro la Sampdoria ha chiuso la sua carriera da calciatore in quello stadio dove lo ha visto crescere, segnare, diventare una leggenda per un'intera città. La favola Chievo deve tanto a lui, il protagonista più importante, quello che ha saputo, e ha voluto, rimanere fedele a questi colori in ogni occasione, pur avendo altre offerte nei momenti più caldi della propria carriera. Per Pellissier le parole sarebbero comunque sprecate, come i numeri: 174 gol tra i professionisti, dei queli 112 con la maglia del Chievo Verona. Grazie capitano. Oltre all'aspetto sentimentale, questo addio ha anche un altro significato, che interessa però tutta la società, a partire dal presidente Campedelli. Con il numero 31 infatti, maglia che verrà ritirata, si chiude un ciclo e, si prospetta e si spera, che se ne apra uno nuovo. La retrocessione in serie B sembra quasi, a maggior ragione, essere la chiusura di un cerchio, di una storia stupenda, che però deve essere la base per un'altra tutta nuova, ancora più bella. Ora starà al presidente rifondare da capo la squadra, iniziando da quei giovani che in queste ultime partite si sono dimostrati davvero interessanti e per i quali si tratterà in altri articoli. Sarà fondamentale allora scegliere adeguatamente anche gli interpreti a livello societario di questa rifondazione, dato che la serie B, come si è visto in questi ultimi anni e hai nostri cugini quest'anno, non è affatto una cosa così semplice.