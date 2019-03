Finalmente i tifosi del Chievo possono passare una settimana con il sorriso sul volto, data la bella prova d'orgoglio che i gialloblù hanno dimostrato contro l'Atalanta. Le mosse di Di Carlo hanno ripagato, con una solida organizzazione difensiva e un centrocampo che è riuscito a filtrare bene il gioco soprattutto in fase difensiva. Per questa stagione si sà, le pretese non sono ormai più molte, ma ciò che più conta è dimostrare ad ogni gara mancante lo stesso carattere da parte di tutti i giocatori.



Una nota di merito va allora, come detto, a Di Carlo, per il quale si auspica una continuazione sulla panchina clivense anche se sarà serie B. Tutto questo non solo perché da quando c'è lui i risultati sono migliorati, ma soprattutto perché ha saputo prendere in mano una squadra a pezzi e offrirgli un gioco che seppur semplice, è quello più efficace per gli uomini a disposizione. Lo stesso allenatore ha anche lavorato molto sul morale, cercando ad ogni partita di infondere la sua determinazione, anche quando le cose andavano per il verso più sbagliato. Il Chievo mai come ora ha bisogno di lui e i giocatori, a quanto visto nella partita di Bergamo, sembrano seguirlo in tutto e per tutto. Se il gruppo c'è allora, i tifosi possono ben sperare in un finale di campionato da leoni che non si arrendono mai, fino a che la matematica non lo dirà.