L'avventura di D'Anna con il Chievo è finita proprio nella giornata di ieri, all'indomani di una brutta sconfitta, l'ennesima, contro il Milan. Come si è detto nelle scorse settimane, serviva una scossa a tutta la squadra e proprio l'ormai ex allenatore gialloblù era finito come primo responsabile di un periodo di insuccessi che per troppo tempo si stava prolungando. Ora si fanno già i nomi dei possibili sostituti e presto potremmo vedere all'opera il nuovo mister già da questa settimana. I più caldi sono Iachini e Ventura, due allenatori di esperienza che in serie A hanno sicuramente dimostrato buone cose. Il secondo ovviamente è però tristemente ricordato come il fautore del tracollo della nazionale azzurra alle ultime qualificazioni mondiali e da parte dei tifosi potrebbe non essere una scelta molto gradita.



Pregiudizi a parte, è chiaro che se si dovesse optare per uno dei due, si potrebbe comunque contare, come detto, di allenatori di una certa "caratura" nel nostro campionato, entrambi con la voglia di tornare a stupire. Le motivazioni devono essere alte per risollevare un Chievo che sembra aver completamente perduto la bussola, sia per quanto riguarda il carattere sia per il gioco. Va detto quindi che i giallobù non hanno solamente bisogno di un "motivatore", ma hanno estremamente necessità di qualcuno che sappia impartire valori tattici che facciano la differenza e che trovi una quadra ad un gruppo che in estate è stato rivoluzionato.