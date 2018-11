Due parole per descrivere cosa sia successo in queste ore: semplicemente incredibile. Sì, perché non esiste altro modo per giudicare un qualcosa che ha dell'incredibile, di cui a memoria non si trovano facili paragoni passati.giocatori e tifosi davanti a tutta Italia. A questo punto però viene da sè chiedersi: è stata fatta una scelta troppo avventata da parte della società?Certo, con il senno "del poi" è più facile giudicare, però pare doveroso dire che in questo caso la dirigenza conta ma non troppo. É chiaro che aver dato la panchina ad uno comEvidentemente così non era e la società non poteva di certo saperlo ne soprattutto prevederlo. Unico appunto che si può fare è l'aver forse puntato su di un allenatore apparentemente in cerca di riscatto, e quindi su di un azzardo,Per fortuna comunque il capitolo Ventura si è chiuso in fretta ed il nuovo allenatore è già stato scelto:e che ha tanta voglia di tornare in gioco. Sicuramente è chiamato ad un doppio se non triplo miracolo, ma dopo tutto quello che si è passato in questi due giorni, sarà già un traguardo da riconoscergli l'aver fatto rianimare un gruppo e un ambiente praticamente sottoterra.