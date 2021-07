Il ChievoVerona sarà escluso dal prossimo campionato di Serie B, questa la decisione confermata dal Collegio di Garanzia. La società però non ci sta e, dopo aver concluso il percorso con la giustizia sportiva proverà con quella ordinaria. Il Chievo presenterà il ricorso al TAR del Lazio, come comunicato dal club sul suo sito ufficiale: “L’A.C. ChievoVerona al fine di difendere i propri diritti e ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22, comunica di aver depositato in data odierna il ricorso al TAR del Lazio a firma del Professore e Avvocato Bernardo Giorgio Mattarella, dell’Avvocato Daniele Ripamonti e dell’Avvocato Flavio Iacovone, per impugnare la decisione del Collegio di Garanzia del CONI”.