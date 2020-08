Done deal, affare fatto. Dopo un lungo inseguimento e una trattativa durata diversi mesi, il Chelsea è riuscito a mettere le mani su Ben Chilwell. L'affare è diventato ufficiale nel pomeriggio, il terzino sinistro classe 1996 lascia il Leicester e si trasferisce a Stamford Bridge per una cifra vicina a 55 milioni di euro. Lampard è sempre stato chiaro con la sua squadra mercato, ha messo l'esterno difensivo cresciuto nelle Foxes in cima alla lista dei desideri, preferendolo all'ex interista ora al Porto Alex Telles, ora che è stato accontentato è pronto a lasciar partire uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.



TOCCA ALL'INTER - La notizia non può che far felice l'Inter, che guarda a Londra per rinforzare la fascia sinistra. La prima scelta è l'ex difensore di Palermo e Roma, per il quale Conte stravede. Il problema è rappresentato dal prezzo visto che il Chelsea valuta il brasiliano naturalizzato italiano, classe 1994, 30 milioni di euro, una cifra che Marotta non vuole spendere. Il grande affollamento a sinistra potrebbe spingere Marina Granovskaia a concedere uno sconto o ad aprire a un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nuovi contatti sono attesi nei prossimi giorni, Emerson resta la priorità nerazzurra.