A Radio Marte è intervenuto Claudiu Stamatescu, medico sociale della Nazionale rumena: “Ho parlato con Chiriches subito dopo l'intervento al crociato fortunatamente ben riuscito, ma dico che l'infortunio non ha una veloce ripresa. Sono felice che il ragazzo abbia uno spirito guerriero, ma dovrà fare una buona riabilitazione e ci vorrà del tempo per tornare in campo. Generalmente, con questi infortuni il tempo di recupero va da 4 a 6 mesi, poi molto dipende dall'organismo del giocatore. Tra un mese e mezzo vedremo a che punto sarà con la riabilitazione. Ho grande fiducia in Mariani e anche nel medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola, e penso che Chiriches recupererà bene”.