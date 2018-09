Cosmin Contra, ct della Romania, è intervenuto a Radio Marte: "Rinunciare a Chiriches è una perdita grande per noi e per il Napoli. Vlad ha giocato benissimo, è stato tra i migliori in campo con la Nazionale rumena perchè è un leader della difesa. Purtroppo si è fatto male da solo, ma questo è il calcio e a volte questi infortuni succedono. L’operazione è ben riuscita e Chiriches l’ho visto bene, è positivo e vuole tornare già a dicembre. Il nostro obiettivo è qualificarci per gli Europei, aspetto Chiriches al campo perché abbiamo bisogno di lui. Stanciu può ricoprire diversi ruoli: gioca davanti alla difesa, come numero 5, numero 8 anche perché corre tanto e ieri contro la Serbia abbiamo cambiato sistema e lui si è subito adattato”.