Cosmin Contra, CT della Romania, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: “Serie A? Ultimamente solo il Napoli ha fatto un po’ di resistenza contro la Juve, ora quest’anno è cambiato perché alcune si sono rinforzate tra cui lo stesso Napoli, che ha Ancelotti e credo possa vincere lo scudetto. Quando giocai al Milan di Ancelotti? Lui è professionale, una persona intelligente, un grande tecnico, tutte le squadre dove ha allenato hanno fatto grandi risultati. E’ l’uomo giusto per il Napoli. Se ho chiesto ad Ancelotti di far giocare Chiriches? Ho parlato con Carlo perché il capitano della Nazionale gioca a Napoli e volevo capire un po’ come lo vede, ci sono state offerte per lui che sono state rifiutate. Ancelotti mi ha detto che è un uomo importante e giocherà, e questo per me è sufficiente. Vlad ha avuto degli infortuni, ma è un giocatore importantissimo che può giocare molte parte. Titolare con la Sampdoria? Mi aspetti che giochi, ma Ancelotti non mi ha detto nulla al riguardo, il mister mi ha solo detto che giocherà tante partite. Ora che inizia la Champions servono giocatori importanti. Condizione? SI è operato per non avere i problemi dello scorso anno, mi aspetto che non abbia ricadute. Gli obiettivi del Napoli? Ancelotti non mi ha detto nulla, abbiamo parlato di Vlad, del futuro ma ovviamente uno come Ancelotti vuole vincere qulcosa, forse lo scudetto o forse qualcosa in Champions. Un giovane rumeno interessante? Ci sono tanti giovani interessanti ma non sono ancora pronti per un grande club, serve ancora tempo ed ambientamento. Se Ancelotti mi ha parlato di Napoli? Si trova benissimo da voi, mi ha detto che lavora bene in una grande società. Giocare a Napoli? Mi sarebbe piaciuto”.