Una bugia ripetuta un secolo, alla fine, non può diventare verità. Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com risponde alle parole di Massimo Moratti contro Andrea Agnelli. Dopo il like del presidente bianconero a un tifoso che non vorrebbe lo scudetto, l'ex numero uno nerazzurro aveva così commentato: "​C'è una leggerissima differenza. Allora si è trattato di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo". Ecco, al nostro Chirico non è andata giù.