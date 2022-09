, condividendo con lui che il passaggio agli ottavi di Champions la Juventus se lo giocherà col, perché il Paris Saint Germain è troppa roba per questa Juve.. Sano e puro realismo.di cosa gli possa dare la squadra al momento attuale., ad ammettere l’inadeguatezza della rosa che allenana. Non va bene, non può dirlo, non deve dirlo.Soprattutto non puoi dirlo perché stai alla Juventus, l’8° club del ranking Uefa , hai una sala trofei zeppa di trofei nazionali e continentali tra cui 2 Champions (anche se le finali perse superano quelle vinte) e, da sempre,E quindi non puoi presentarti al Parco dei Principi come vittima sacrificale, designata da te stesso.A meno che Allegri, alzando bandiera bianca prima ancora di scendere in campo,Che non significa – come intende lui – mettere in campo uno spettacolo circense, ma quanto menovisto prima a Genova e poi a Firenze.. “Ci siamo almeno allenati a non prenderne” ci ha scherzato sopra Max, ma. Non solo la sua Juve non è migliorata rispetto alla scorsa stagione, ma gioca pure peggio. Nonostante partenze e nuovi arrivi.soprattutto se – come contro la Fiorentina – hai rischiato seriamente di perdere, soprattutto senon avesse deviato sul palo il rigore di Jovic e in angolo la bordata di. Pure Capello era uno molto pragmatico, ma vinceva lo stesso partite e campionati. Anche lui senza dispensare show, pur avendo in rosa fior di campioni.però ci mette davvero poco del suo per cercare di far giocare almeno decentemente quelli che ha sani ed arruolabili., con un’Udinese costruita con tanti buoni e anche ottimi giocatori (Udogie è uno di questi),e che ti porta poi a fare 1-1. Si può anche osare, essere coraggiosi e motivati, e vincere. Pur non partendo favoriti, come appunto l’Udinese con la Roma, o questa Juventus a Parigi. Le motivazioni e il desiderio spasmodico di volercela fare sono fondamentali, nel calcio come nella vita.così come sei già pronto a prenderle dal PSG se mandi il messaggio che tanto il tuo vero avversario del girone è il Benfica.Nel caso (molto probabile) di sconfitta a Parigi (sonora, o meno)o anche solo quella di Villareal nell’ultima Champions (2 tiri in porta in tutto), e il “tanto conterà quella col Benfica”e non per il semplice gusto di rovinargliela.(eccetto quelli col salame sugli occhi). Chissà fino a quando i proprietari della Juventus saranno disposti ad accettare tutto questo.