Qualcosa mi dice che Maxsia preoccupato pere ancora in attesa diper migliorare la rosa. Poi lui, come al solito, con il suo aziendalismo spinto, sa dissimulare bene le proprie preoccupazioni latenti, ma che non sia del tutto tranquillo lo si è intuito dalle parole rilasciate al termine del vernissage di Villar Perosa, lasciando quasi intuire che non proprio tutto stia andando come dovrebbe. Vuoi anche per la sfortuna che fin dal pronti/via lo priverà del Polpo e del texano(lussazione alla spalla), assenze pesanti per un centrocampo sul quale ci sarebbe ancora da mettere mano per aggiustarlo del tutto.