. Aveva dato timidi segnali di ripresa, ma a Milano c’è stata una brutta ricaduta. Senza la somministrazione del “farmaco” Di Maria (un placebo), è tornata ad essere lo zombie già visto a Genova, Firenze, Monza ed anche in casa col Benfica.. Nulla di nuovo.. Eppure era stato richiamato proprio per questo, per risistemare tutto, convinto com’era il presidenteche con lui al timone si sarebbe tornato a vincere, quanto meno a competere su tutti i fronti. “”, invece non è stato così.. Non solo la squadra non è riuscita a vincere nemmeno quei trofei di cui oggi si fa vanto Inzaghi, ma adesso rischia seriamente di uscire prima del tempo dalla Champions e, continuando a mettere in serie prestazioni orrende, a non qualificarsi neanche per la prossima. Con lo scudetto diventato un miraggio già alla 9ª giornata di campionato, dove la Juve conta persino 3 punti in meno di quello precedente e rischia di essere superata in classifica persino dal Monza.Adesso Allegri dice che in tre mesi non si può risistemare tutto e che la concorrenza è aumentata,e, pur dovendo far fronte ad una situazione disastrosa, la società ha provveduto a rinforzargli la rosa. Tra l’altro, venendo incontro a richieste e necessità dell’allenatore:lo ha preteso lui (per convincerlo ad accettare la Juve, lo si è infatti corteggiato per 2 mesi: roba mai vista), lo stesso, così comee - buon ultimo -, il regista mancante., preso d’urgenza e pagandolo un Perù nell’ultima finestra invernale di mercato, quando – senza i gol di Chiesa ko e Dybala costantemente infortunato - si temeva di non riuscire ad agganciare il quarto posto in campionato. Un centravanti che a Firenze segnava grappoli di reti e che. Com’era capitato prima di lui aAnziché ammettere di non essere riuscito in 14 mesi e mezzo (non 3) a guarire questa Juventus,, arrivato poi 7° in campionato con una rosa inferiore a quella attuale. Alla quale Allegri non risparmia le critiche, come se le colpe dipendessero semplicemente dalla scarsa compattezza della squadra in campo, dai troppi errori tecnici commessi dai singoli e dall’ansia che attanaglia la squadra quando perde.Già, ma “” si era di recente giustificato Max, e qualche prestigioso addetto ai lavori gli era andato dietro. Sabato scorso Pioli gli ha dimostrato che, pur dovendo fare a meno di 6 giocatori, si può giocare bene e vincere lo stesso. Inserendo, per esempio, un panchinaro in odore di cessione comeal posto di Kjaer, in grado di annullare DV9., e quandodice “non siamo soddisfatti” significa che pure ai piani alti se ne sono accorti.