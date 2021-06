Daa (forse). Il mercato del PSG lo si potrebbe riassumere così: è iniziato con l’arrivo di(Georginio, appunto) , transitato per, e adesso potrebbe proseguire con gli acquisti die, ciliegina sulla torta, pure(il compagno di Giorgina).Vero che i primi due sono arrivati a parametro zero, e altrettanto potrebbe fare il terzo, ma. Per gli ultimi due si aggiungerebbero pure i costi dei rispettivi cartellini: 80 milioni quello dell’ l’interista,più i 31 di stipendio richiesti dal portoghese, che non sono una bazzecola., come se il Fair-play Finanziario a Nyon fosse solo più utilizzato come scioglilingua.per potersi dedicare a queste quisquiglie, a distrarlo ci riescono soltanto la, il resto gli interessa poco. Soprattutto se sono amici, come appunto l’emiro parigino, o il premier britannico, suoi alleati nella battaglia a difesa del calcio dei tifosi contro i ricconi prepotenti della Super League.Se Mbappè chiederà, come pare, la cessione al Real, a Parigi si potrebbe liberare il posto proprio per CR7, che a quel punto si troverebbe a giocareUna roba tipo “galatique”, versione transalpina de los galacticos madridista dei tempi aurei di Zidane, Figo e l’altro Ronaldo. Roba da fantascienza, adatta a soddisfare i propositi di vittoria dell’alieno lusitano.Vero che pure in Sabaudia vincere è l’unica cosa che conta, ma a quanto pare adesso anche lì conta ancora di più rimettere in sesto il bilancio, e allestire una squadra forte a supporto di Cristiano costa troppo. In questi tempi di covid, ancora di più, considerati i mancati incassi.(e praticamente già bruciato), ma per l’attuale mercato Cherubini dovrà arrangiarsi con un budget risicato e tanta creatività.ma dovrà pure sostituire uno da quasi 40 gol garantiti a stagione con un altro attaccante altrettanto prolifico. Mica facile.al massimo è arrivato a 26, e talvolta si è fermato a 17 se non addirittura a 10. Quindi un altro bomber andrebbe preso comunque., privato del suo giocatore più prestigioso da chi sulla Superlega gli ha voltato le spalle fin da subito, alleandosi con Ceferin. Dopo il danno, pure la beffa. Insopportabile.