Parliamo di arbitri internazionali. Com’era la storia che in Europa dirigono meglio e “certi falli non te li lasciano passare”? Questa teoria andava per la maggiore soprattutto a Milano, tra opinionisti e tifosi delle 2 squadre locali: 7 coppisti e tripletisti, per intenderci.Del furto favorito appunto dall’arbitraggio. Nel caso specifico, dell’Atletico Madrid – ribattezzato per l’occasione Atletico Ladrid - ai danni del Milan.