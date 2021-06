“Quel gran genio del mio amico…”. Penso a Paratici e mi viene in mente Battisti. Perchè, nel giorno dell’addio, ho visto tanti commuoversi e domandarsi “lo rimpiangeremo?”e me ne dimentico sicuramente altri di calciatori portati da lui alla Juve. Però, è altrettanto vero che, quando nell’ultimo biennio si è trovato a gestire in prima persona il mercato della Juventus, qualche topica l’ha presa. E pure grossa.