Perché quelli attualmente in rosa alla Juventus non lo fanno, o di gol ne fanno troppo pochi. Massimo uno a partita, quando va bene. Hanno difficoltà a buttarla dentro persino in allenamento, prendendosi i rimproveri e le urla di Allegri (è capitato non più tardi di qualche giorno fa alla Continassa, testimoni presenti). Serve un, ma alla Juventus manca in questo momento la disponibilità finanziaria per sostenere un investimento importante già a gennaio e, senza soldi, diventa complicato andare a prendere il centravanti che in questo caso farebbe al caso della squadra.