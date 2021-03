. La mia è una richiesta inutile nel Paese simbolo delle recriminazioni no-stop, soprattutto quando si parla di calcio, con un’opinione pubblica allevata a pane e polemiche. Normale ce ne siano alla fine di una partita e che ci possano essere strascichi nei giorni successivi: riuscire però a ritirarla fuori a distanza di anni e a ri-alimentarla fino a riportarla d’attualità, scatenando inevitabilmente (o volutamente?) nuovi casini, succede solo in Italia.Ne è la prova quanto accaduto domenica scorsa in Rai, dopo il via libera sulle interviste agli arbitri da parte del neo-presidente AIA Trentalange.. Nelle partite appena disputate, di certo non su quelle giocate anni prima.. Ma il dibattito ha ridato vita al Frankenstein delle polemiche, quelle sul mancato doppio giallo ed espulsione del giocatore juventino. Episodio che, secondo la vulgata napoletana e antiJuve, favorì la vittoria in quel Derby d’Italia della squadra di Allegri, spianandole la strada verso uno scudetto che solo 7 giorni prima era tornato in gioco con la vittoria del Napoli nello scontro diretto.Sulla trasferta a San Siro della Juve poggiavano le speranze-sorpasso dei napoletani, vanificate proprio da quella vittoria in rimonta dei bianconeri. In tanti dimenticano però che, fino all’episodio incriminato, l’Inter stava vincendo 2-1 , seppur in inferiorità numerica dal 18’ del primo tempo.. Da lì poi la storia dello "scudetto perso in albergo".. Tra questi l’ex procuratore federale Pecoraro (di dichiarata fede napoletana), ancora a caccia dell’audio – che non c’è - tra Orsato e Var sempre in quella partita, e persino il figlio di Maradona che ha ragion d’essere solo in quanto pargolo del Pibe. Per non parlare delle tante stizzite zabette partenopee, tornate in fibrillazione dopo l’assist ricevuto dal servizio pubblico.. Nel paese dei campanelli e dei campanili, dove solo la Juve ruba e tutti gli altri sono povere nonnine scippate, tutto è possibile.. Solo per scrupolo bipartisan, visto che il canone non lo pagano solo a Napoli.