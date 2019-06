, il forte centrale difensivo dell’Inter: un video in cui, insieme ad alcuni amici (interisti), prende per i fondelli con una canzoncina la Juventus che non vince da troppo tempo la Champions League (“come mai non la vinci mai?”). Nessuna parolaccia, sfottò allo stato puro.Viene solo da domandarsi perché ad uno slovacco, che gioca nell’Inter da appena 2 stagioni, venga in mente di fare un video del genere per prendere in giro colleghi & tifosi della Juve.Purtroppo. Perché le cose non stanno proprio così, anche se ad Appiano ti ricordano come un disco rotto sentenze, intercettazioni e bla bla bla. Verdetti giudiziari spiccati o richiesti da giudici che, magari, si viene a scoprire col tempo non essere poi esempi cristallini di moralità.