Una procura, quella di Bologna, ha praticamente detto che le famose, le carte segrete che tanto avevano riempito nei mesi scorsi le pagine dei giornali ed eccitato i lettori antijuventini, sono carta straccia.Nulla di penalmente perseguibile, come invece in tanti sostenevano o speravano che fossero quelle scritture private sulla compravendita dei giocatori passati dallaad altre squadre, o viceversa. Il GUP bolognese, che ha esaminato per bene la documentazione relativa alla cessione diarrivatagli dai colleghi di Torino titolari della famosa, non c’ha trovato nulla che possa far pensare a un falso in bilancio, e ha archiviato.