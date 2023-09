. L’aveva già anticipato qualche mese fa il Procuratore generale della Cassazione, adesso è arrivata la conferma dalla stessa Corte:. Dove ha sede ufficiale la Consob, l’organo di controllo del mercato finanziario ed in particolare delle società quotate, e tra queste c’è appunto la Juve, che a Roma ha il server con il quale comunica al mercato i dati di Borsa. Proprio perché il titolo bianconero è quotato a Piazza affari, si pensava che la destinazione naturale sarebbe stata Milano, invece la Cassazione ha optato per la capitale.Dopo ilprotagonista di alcune discutibili uscite pubbliche contro la Juventus, eal pool torinese titolare dell’indagine. Quello che inizialmente aveva chiesto addirittura l’arresto di Andrea Agnelli, e che adesso sie dato non poca visibilità mediatica ai magistrati torinesi. Tutto finito: adesso di Juve, plusvalenze, side letters e quant’altro aveva appassionato le folle e animato il dibattito su quotidiani e tv,, com’era già capitato quando altri Tribunali dovettero occuparsi delle plusvalenze dei club. Così come, dopo quella di Bologna, potrebbero decidere di archiviare per “mancanza di valore legale” le Procure di Cagliari, Modena, Bergamo, Genova e Udine su altre carte sospette recapitategli dai colleghi subalpini.Soprattutto i suoi legali dovrebbero (ma non lo faranno) andare a suonare il campanello di via Gregorio Allegri 14, sede della Federazione, e chiedere al presidente Gravina la restituzione di almeno queiingiustamente inflitta alla società per reati nemmeno normati dai regolamenti federali e, per giunta, emersi da un’inchiesta che non avrebbe nemmeno essere svolta , ma che la giustizia sportiva – animata dalla sua solita fretta – ha preso per buona.Sarebbe troppo bello e divertente finisse così, ma siamo certi che non accadrà.calcistiche ma subirne in silenzio le angherie. Forse però ci siamo spinti un po’ troppo avanti con la narrazione: vediamo prima cosa deciderà il Foro romano, dopodiché – eventualmente – ci divertiremo con le invettive. Non risparmiando nessuno.