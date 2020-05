C’è un solo passaggio del suo libro in cuiavrebbe potuto usare altre parole, quello in cui ha scritto di, seppur sportivamente.. Quel termine l’avevo già contestato aquando dichiarò di odiare la Juve, lo rifaccio ora per Chiellini. Ha sbagliato, avrebbe dovuto usare un sinonimo, perché per quante spiegazioni puoi trovare, e lui ha citato la rivalità in NBA trae i. Meglio lasciarla perdere, abolirla dal vocabolario del calcio, anche perché presta il fianco a facili critiche, soprattutto da parte di chi non aspetta altro per scatenarsi contro qualcuno, a maggior ragione se è un avversario.Chi dice ciò che pensa, con tutte le conseguenze del caso, o chi fingendosi diplomatico riesce a nascondere i propri reali pensieri?. Lo avrà sicuramente fatto quando ci ha giocato assieme in Nazionale e nella Juventus, e gli sarà scappata più di una volta la pazienza. Ricordiamoci solo delle polemiche scoppiate all’interno del gruppo azzurro, durante i mondiali in Brasile, proprio per i comportamenti, in campo e fuori, di Balotelli. Così come credo ci siano stati confronti duri nello spogliatoio e in allenamento con Melo se, come riferisce proprio Chiellini, dovette informare anche i dirigenti della Juve.. La frase “queste cose devono restare negli spogliatoi”, utilizzata proprio da Melo, non fa che confermare il sospetto che, tra i due, ci siano già stati all’epoca dei confronti molto aspri. Pure il “comportati da uomo” di Balotelli sottende antipatie di fondo. Al di là del siparietto su “Le Iene Show”, Balotelli e Chiellini non si sono mai amati, e la stessa cosa vale tra lo juventino e Melo. Arrivato a rinfacciare al capitano della Juventus il numero di trofei internazionali, quando lui non ha vinto nulla in questo senso in tutti i club in cui ha militato, solo una Confederation Cup vinta con la Seleçao brasiliana.Balotelli è da sempre al centro di critiche e rimproveri per i suoi comportamenti, Melo altrettanto per la propria – chiamiamola così – esuberanza. Caratteri che hanno spesso condizionato le loro carriere professionali.A volte mi domando se il mondo in cui vivo io è lo stesso abitato dagli altri.. Ad ogni modo, per il lancio del suo libro, Chiellini non poteva sperare di meglio.