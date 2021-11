, perché è roba da film di Dario Argento : fa orrore., ma soprattutto percon Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina da andare a rimontare e superare.Teoricamente una missione ancora possibile, solo perchéper altro con avversari decisamente abbordabili,. Dati da paura per una squadra che non fa più paura a nessuno. Succedeva già col Benevento nella scorsa stagione, sta ricapitando in quella attuale quasi con ogni avversario.Soprattutto se in estate – per le note ragioni di bilancio –o. Tra mille difficoltà è arrivatosveglio (Allegri dixit) ma che non gioca mai. Stopome avviene puntualmente quando una squadra va male, maSoprattuttoe adesso ci sta provando pure con Allegri, quandoChe giocano male perché scarseggiano in qualità ed attributi.Verona è stata soltanto l’ultima conferma di quanto già visto col Sassuolo, contro l’Empoli, a Udine, col Milan, col Napoli, e tante partite della stagione passata. Cioè, diÈ infatti esattamente la stessa chema soprattutto e a quello, insperato, dello scaligero Faraoni contro il Napoli, rete che escluse dalla massima competizione europea proprio i partenopei a beneficio di Madama.Se un cantante lirico stecca sempre non può pretendere di cantare alla Scala, così se hai poca tecnica e scarsa personalità non puoi giocare alla Juve.Il calcio è semplice , per farlo bene servono bravi interpreti. Attori di livello,quelli che in questo momento mancano alla Juventus., il valore degli altri è assolutamente discutibile.A Garibaldi ne servirono 1.000 per unire l’Italia, ad Allegri non si può chiedere di rifare la Juve con appena 7 calciatori buoni, di cui un paio attempati e da gestire con cura.