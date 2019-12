. La Lega Calcio non ha fatto in tempo ad annunciare la sponsorizzazione della Supercoppa Italiana da parte di Coca-Cola, edCosa c’entrerebbe la Juve in questa storia? Semplice: di recente la Coca-Cola è diventata partnership del club bianconero, e il fatto che l’azienda americana decida di essere sponsor di una competizione alla quale partecipa la Juventus ha scatenato i soliti sospetti. Secondo costoro, in gioco ci sarebbero il bene e la credibilità del nostro calcio.Come i campionati, con gli arbitri pagati da Elkann attraverso la sponsorizzazione FIAT della Nazionale, come disse qualcuno. La cosa grave è che a sostenere tesi del genere non siano solo i frequentatori dei bar ma anche noti e qualificati addetti ai lavori.. Chi è il proprietario del gruppo Rizzoli-Corsera? Urbano Cairo, patron del Torino. Il presidente federale Gravina aveva immediatamente provveduto a sostituire Miccichè con un commissario ad acta, Mario Cicala. Ovvero, un membro supplente del consiglio di sorveglianza della Lazio, che Claudio Lotito – presidente del club biancoceleste – aveva pure proposto come presidente. Una candidatura sulla quale si sono ovviamente scontrati Lotito e Cairo, arrivando quasi alle mani. Nel frattempo Cicala si è dimesso pure lui, e la Lega ha ripescato Abete.Riassumendo, in Lega c’è un presidente (quello della Lazio, che si giocherà domenica la medesima Supercoppa con la Juventus) che ha cercato di imporre un proprio uomo a capo della Confindustria del pallone, ma per gli strenui difensori della purezza del gioco del calcio e della credibilità di ogni competizione il problema sarebbe il contratto di sponsorizzazione siglato con una delle più grandi multinazionali del globo, in grado di dare prestigio e suscitare maggiore interesse da parte della platea internazionale su una singola partita del calcio italiano.A proposito. La piattaforma Twitter è partita nel luglio 2006, prima spopolava Facebook.. Con la Juventus prima in B e messa poi nelle condizioni per non nuocere, la credibilità del calcio, a quanto pare, allora non era in pericolo. Dipende sempre da quale prospettiva si osservino le cose e da chi siano gli attori. Oltre alla buonafede di ciascuno. Se ce n’è ancora un po’ in giro.