Non so quando avverrà, e se davvero ci sarà, soprattutto seaccetterà davvero di parteciparvi. Peròe mandare a memoria prima di indossare la maglia della Beneamata., perché Calciopoli ha dimostrato l’esatto contrario.Ne ricordo una, emblematica, prima di una semifinale di Coppa Italia tra Cagliari ed Inter. Facchetti: “Ho visto lo score dell’arbitro Bertini, che con noi ha 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte”. Bergamo: “Porca miseria, allora facciamo 5-4-4. Ma vittorie!”. Facchetti: “Ma diglielo,che è determinante domani”. Tradotto: ce la faccia vincere. Che fa il paio con quell’altra, prima del sorteggio arbitrale antecedente un Inter – Juventus del 2004. Sempre Facchetti: “Senti, per domenica allora?” Bergamo: "Facciamo un gruppo di internazionali perché non vogliamo rischiare niente, tutti e 4 possono fare la partita”. Facchetti: “Vabbè, ma metti Collina!”. Ritradotto: pilotate il sorteggio. A proposito di onestà & lealtà.Torniamo a, e – come tale – uno scorretto simulatore. Nomèa conquistata prevalentemente nei tanti Derby d’Italia, nei quali il colombiano spesso faceva gol all’Inter ( magari la vera ragione dell’antipatia nasce da lì). Una delle simulazioni - simbolo, per loro, è quella del calcio di rigore ottenuto nello Juve – Inter del 2020, dopo un contrasto in area con Perisic, a loro modo di giudicare provocato da Cuadrado stesso. Non concordo, ma rispetto i punti di vista altrui., però,da quando è all’Inter. Di sicuro no, perché – come tutti (ma proprio tutti) i tifosi – sono abituati a criticare i giocatori avversari anziché i propri. Eppure gli episodi sono innumerevoli.Mi limito a sbloccargli un ricordo: penultima finale di Coppa Italia, casualmente giocata contro la Juve, in cui l’argentino si conquistò un calcio di rigore (determinante, in quanto portò la gara ai supplementari) andando volontariamente ad agganciare il polpaccio di Bonucci, che non interferì sulla giocata dell’argentino. Ognuno interpretò le immagini a modo proprio, i varisti pure , che infatti confermarono (a torto) la decisione (sbagliata) presa quella sera dall’arbitro Valeri. MaVedi quello commesso, nel 2020, contro l’Atalanta, quando da terrà afferrò il piede di Toloi e lo fece cadere in area. Anche in quell’occasione, l’infallibile Var non vide e Martinez evitò rigore ed espulsione., ma sulle ricorrenti cadute “forzate” dell’argentino e del sardo glissano, dimenticano, quando addirittura perdonano o negano del tutto. Severi censori con tutti gli altri, negazionisti coi propri. Adesso persino insegnanti di valori in estemporanei seminari organizzati nella sede dell’Inter. Col probabile avvallo della stessa società. Che magari ne condivide le finalità.