. Perché così Aureliosta trattando ora il suo ex dipendente Cristiano, colpevole di essere voluto passare alladopo otto anni al. La sesta Coppa Italia esibita come una reliquia perché ottenuta proprio battendo la Juve in finale, la quasi sistematica partecipazione annuale alla Champions League e, soprattutto, la conquista del terzo scudetto dopo 33 anni non rappresentano più il frutto dell’ottimo lavoro di Giuntoli. Tutto merito d’altri.Così come la costruzione, anno dopo anno, di una rosa importante grazie alla quale il Napoli è tornato ad essere competitivo sia in Italia che all’estero: Micheli, Mantovani e Pompilio - ovvero i collaboratori più stretti dell’ex ds partenopeo – erano più bravi di lui. “Che di giocatori ne ha indovinati tanti, ma altrettanti ne ha sbagliati”.